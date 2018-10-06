Москва, 6 октября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Разработка новой программы модернизации энергомощностей находится на завершающем этапе, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

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Этот проект стал одной из тем обсуждения на втором Международном форуме «Российская энергетическая неделя». В обсуждении приняли участие представители органов государственной власти, ведущих предприятий в сфере машиностроения и электрогенерации, отраслевые эксперты.

В ведомстве отметили, что предложенный в программе механизм привлечения инвестиций может охватить более 40 ГВт мощностей тепловой генерации, а реализация положений этого документа запустит новый инвестиционный цикл на предприятиях российского энергетического машиностроения.

«Комплекс нормативно-правовых актов, фиксирующих критерии локализации и запускающих новую программу ДПМ (механизма договоров о предоставлении мощности — прим. ИА REGNUM ), планируется принять в течение ближайших одного-двух месяцев», — заявил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

Он добавил, что проект постановления №719 в новой редакции, устанавливающего критерии российской продукции, внесен в правительство России. В нем будут отражены требования к наиболее важным узлам, без производства которых невозможно обеспечение технологической независимости национальной энергосистемы.

Предполагается, что обновленная программа модернизации ТЭС создаст основу для долгосрочных заказов для предприятий в сфере машиностроения. Одновременное создание пилотных зон с более мягким режимом штрафов для промышленности и софинансирование на основе государственно-частного партнерства проектов разработки нового оборудования сформируют приемлемые риски для локализации. Отмечается, что такой подход получил поддержку в ходе форума со стороны самих машиностроителей.