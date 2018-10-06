Неаполь, Италия, 6 октября, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Впечатляющими назвал российские крылатые ракеты «Калибр» командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго 6 октября на мероприятии Atlantic Council в Неаполе.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

«Ракета «Калибр» — это впечатляющая ракета», — заявил Джеймс Фогго и добавил, что в случае запуска с морей, включая Каспийское, новые российские крылатые ракеты способны долететь до любой европейской столицы.

Отметим, ранее командующий военно-морскими силам США в Европе и Африке завил о готовности флота США к отражению «Калибров» и высоко оценил российский военный подводный флот.

Также ранее президент России Владимир Путин завил, что оснащенные «Калибрами» корабли ВМС России будут нести постоянную боевую вахту в акватории Средиземного моря.