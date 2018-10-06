Ростов-на-Дону, 6 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Ракетные корабли Каспийской флотилии ВМС России успешно нанесли удар высокоточным оружием по объектам условного противника, расположенным на острове Чечень, в ходе проходящих в Каспийском море учений, сообщил 6 октября журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Vissarion Корабль «Дагестан». Каспийская флотилия

«Ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан» выполнили задачу по поражению ракетами важных объектов условного противника на острове Чечень в ходе двустороннего командно-штабного учения», — заявил руководитель пресс-службы.

Также Вадим Астафьев уточнил, что цели на острове Чечень были поражены двумя крылатыми ракетами «Калибр-НК», которые покрыв расстояние в 100 морских миль (180 километров) уничтожили мишени, исполненные в виде зданий размером 10 на 10 метров.

За стрельбами ракетных кораблей каспийской флотилии наблюдал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Отметим, учения в Каспийском море являются частью масштабных командно-штабных учений, проходящих в ЮВО. На восьми полигонах округа в них занято около семи тысяч военных и двух с половиной единиц военной техники.