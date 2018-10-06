Москва, 6 октября, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения 5 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Телефон

«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан, в ходе которого тепло поздравил Эмомали Рахмона с Днем рождения», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.