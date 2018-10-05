Вашингтон, 5 октября, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Генерал Джозеф Вотел, командующий Центрального командования ВС США, заявил 4 октября, что развертывание Россией системы С-300 в Сирии является «безрассудным» шагом, который защитит иранские силы. Генерал сказал, что США не стремятся к войне с Ираном, а, скорее, ищут способ обуздать его активность в регионе.

Syria.mil.ru С-300 в Сирии

Зона ответственности Центрального командования — это регионы Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

По мнению Джозефа Вотела, США работают над тем, чтобы «прекратить дестабилизирующее поведение и политику» Ирана по всему Ближнему Востоку. Он добавил: «Принципиальный подход к этому сейчас — дипломатическое и экономическое давление. И я поддерживаю это, я не вижу, что обязательно идти по пути к войне с Ираном».

3 октября на тему поставки С-300 в Сирию высказался госсекретарь США Майк Помпео. На пресс-конференции он заявил журналистам, что поставка систем ПВО большой дальности С-300 в Сирию — это «серьезная эскалация».

В худшем случае для Израиля С-300 не только ограничит операции израильских ВВС в Сирии, но и будет представлять серьезную угрозу для США и их союзников, если они попытаются снова нанести удар по правительственным войскам Сирии.