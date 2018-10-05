Нижний Новгород, 5 октября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. По итогам января-июля 2018 года население Приволжского федерального округа сократилось на 55 317 человек. Ни в одном из субъектов ПФО в указанном периоде не наблюдается естественный прирост населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения регионов страны, подготовленного Росстатом.

Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище. 1865

Максимальная естественная убыль населения за указанный период зафиксирована в Нижегородской области, численность жителей которой упала на 10 738 человек, на 7,2 — 7,7 тыс. человек сократилось население Самарской и Саратовской областей. На 5 110 граждан сократилось население Пензенской области. Численность жителей Кировской области и Пермского края снизилась на 4−4,1 тыс. человек. Население Оренбургской и Ульяновской областей сократилось на 3,3−3,6 тыс. человек. Число жителей Мордовии и Башкирии упало на 2,5−2,6 тыс. человек, Удмуртии и Чувашии — на 1,2−1.7 тыс. человек. Население Марий Эл сократилось на 928 жителей. Минимальная естественная убыль наблюдается в Татарии, она составила 101 человек.

Причем за аналогичный период прошлого года численность населения ПФО снизилась на 42 034 человека, что более чем на 13 тыс. граждан меньше уровня 2018 года. Убыль фиксировалась во всех субъектах кроме Татарии, где прирост составил 1 287 человек.

В январе-июле число умерших в Поволжье составило 236 912 человек, что на 5 157 граждан больше, чем за семь месяцев 2017 года. Число родившихся сократилось на 8 126 тыс. человек и составило 181 595 новорожденных. В то же время наблюдается снижение числа детей, умерших в возрасте до 1 года. В 2018 году оно составило 930 младенцев или на 131 меньше, чем в январе-июле прошлого года.

Показатель убыли населения на 1 тыс. человек в среднем в России составляет — 2, в ПФО этот показатель достигает — 3,2 (-2,5 в 2017 году). При среднем показатели смертности в России 12,9 на 1 тыс. жителей, в Поволжье он составляет 13,8 (13,5 в 2017 году). Рождаемость в РФ в январе-июле составила 10,9 на 1 тыс. населения, а в регионах ПФО — 10,6 (11 в 2017 году). При среднем показателе смертности в возрасте до 1 года в России на уровне 5,2 на 1 тыс. населения, в Поволжье он составил 4,9.

Кроме того, наблюдается миграционная убыль населения в январе-июле 2018 года — Поволжье покинули 29 092 человека, что на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее. Миграционный прирост отмечен лишь в Татарии — на 1 620 человек и в Самарской области — на 641 человека.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году рождаемость в Поволжье сократилась, смертность — снизилась. При этом убыль населения выросла в 2,7 раза — из регионов округа прирост обеспечила только Татария.