Москва, 5 октября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Торжественный старт второго сезона Всероссийского проекта «РДШ — территория самоуправления» прошел в День учителя в 85 субъектах РФ.

Советский плакат. Здравствуй, школа! (фрагмент)

«РДШ — территория самоуправления» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом России Владимиром Путиным 22 мая 2018 года. Это конкурс лучших практик школьного самоуправления. Присоединиться к проекту, продемонстрировать свои лидерские способности, а также на всю страну рассказать о своем достижении смогут тысячи подростков 12−16 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте https://рдш.рф/competition/28.

«Благодаря конкурсу «РДШ — территория самоуправления» молодые лидеры из различных регионов имеют возможность общаться, обмениваться опытом и идеями, создавать совместные проекты. Цель конкурса — объединить под одним крылом молодых людей и школьников, которые являются лидерами в своих субъектах», — отметила директор ФГБУ «Росдетцентр», ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

В День учителя более 4 500 школ провели традиционную акцию — уроки самоуправления: педагоги получили возможность отдохнуть, а проведением уроков и управлением школьной дисциплиной занялись сами школьники. Также в ряде школ прошли выборы лидеров детского самоуправления и заседания вновь сформированных школьных советов. Ребята подвели итоги прошедшего учебного года и разработали новые проекты, направленные на улучшение жизни обучающихся. Среди предложенных инициатив — проекты создания волонтерских отрядов на базе школ, разработка электронной библиотеки и строительство пандусов для детей-инвалидов.

Кроме того, во многих регионах в честь Дня учителя школьники провели праздничные концерты, тематические выставки и квесты.

Всех участников, присоединившихся к проекту «РДШ — территория самоуправления», ждут дистанционные образовательные блоки: ребята научатся составлять бизнес-планы, планировать свое время и работать в команде. По итогам конкурса команды-победители станут участниками тематической смены «РДШ — Территория самоуправления» в ВДЦ «Орленок».