Ташкент, 5 октября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев перед своим официальным визитом во Францию ввел безвизовый режим с этой страной, сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В целях создания наиболее благоприятных условий для развития международных отношений между Узбекистаном и Францией, способствующих культурному, научному, образовательному обмену между странами, улучшающих инвестиционный климат и положительно влияющих на развитие туристского потенциала страны для граждан Французской Республики установлен безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан до 30 дней», говорится в сообщении.

По сообщению МИД Узбекистана, Мирзиёев 8−9 октября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетит Париж с официальным визитом.

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

По итогам встреч и переговоров предусматривается подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другие.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан с 1 апреля 2017 года отменил визовый режим для туристов из Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающие в страну в туристских целях на срок не более 30 дней.