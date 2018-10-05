Москва, 5 октября, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на полях предстоящего саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил 5 октября замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Kremlin.ru Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018

«Если он будет присутствовать в Буэнос-Айресе, я думаю, что там какой-то контакт тоже может состояться», — приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил Богданов, возможная встреча станет элементом подготовки визита российского лидера в Саудовскую Аравию, который планируется «в обозримом будущем».

Саммит стран «Группы двадцати», напомним, будет проходить в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о визите Владимира Путина в Эр-Рияд обсуждается в Кремле, однако его дата пока не определена.

Он напомнил, что король Саудовской АравииСалман ибн Абдул-Азиз Аль Саудво время визита в Россию в этом году пригласил российского лидера посетить страну в любое удобное время, а затем подготовка визита обсуждалась министрами иностранных дел двух государств.