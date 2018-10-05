Москва, 5 октября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Шаги правительства по ослаблению контроля над продажей алкоголя и снятию запретов по его сбыту на автозаправочных станциях приведут к росту алкоголизации населения и ухудшению ситуации с пьянством за рулём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Алкогольная мафия

Правительство предлагает разрешить магазинам при АЗС продавать алкогольные напитки, чтобы повысить тем самым прибыль заправок, пишут «Ведомости». Это позволит сдержать рост цен на топливо.

«У нас в ЛДПР позиция однозначная: мы против любых шагов, направленных на то, чтобы граждане нашей страны пили больше», — отметил Нилов.

Депутат напомнил, что еще 10 лет назад такая норма уже действовала и алкоголь продавался на заправках. Затем вступил в силу закон, который это запретил. Также была запрещена и реклама алкогольной продукции на телевидение и в других СМИ.

«Теперь мы видим, как постепенно начинают от этой темы отходить. Под красивым предлогом поддержать виноделов Крыма, вернули рекламу винной и шампанской продукции на телевидении, но мы видим, что рекламируют не крымское, а московское шампанское. Потом под предлогом проведения чемпионата мира по футболу разрешили рекламу пива, теперь предлагают на заправках продавать алкоголь. Видимо, алкогольная мафия все-таки отыгрывает свое», — считает Нилов.

По его словам, многие заправки действительно зарабатывают не столько на продаже бензина, а сколько за счёт магазинов, которые там существуют.

«Но при этом надо понимать, что продажа алкоголя на заправках — это не только спаивание населения, но и влияние на аварийность на дорогах», — отмечает Нилов.

Депутат напоминает, что одним из аргументом запрета сбыта алкоголя на АЗС была борьба с пьянством за рулём, но теперь, по его мнению, это забывается.

«Правительство пытается оправдать это решение тем, что это сдержит рост цен. Но рост цен надо сдерживать по-другому. И аргументы от нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по поводу того, что якобы рост цен образуется из-за выпадающих доходов, которые они бы получали, если бы торговали на внешнем рынке, звучат крайне странно. Надо ещё посмотреть, сколько топлива продаётся официально, поскольку у нас администрирование в этом вопросе далеко не совершенно и очень много топлива продаётся неофициально. А это выпадающие доходы для бюджета, потому что бензин — это подакцизный товар», — заявил Нилов.