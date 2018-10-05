Москва, 5 октября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Во второй день крупной российской выставки «Игромир 2018» с презентацией своей новой игры выступил популярный автор Дмитрий Глуховский. Дмитрий рассказал посетителям выставки историю создания серии «Метро» и поделился особенностями игры Metro Exodus, которую Глуховский разрабатывает в сотрудничестве с украинской компанией 4A Games.

Anakin Ворота в тоннеле московского метро

«Я горд, что серия «Метро» стала живой классикой. Историю людей, спасающихся от последствий ядерного апокалипсиса в вагонах метро я придумал в 15 лет. В 17 сделал первые попытки перенести её на бумагу. В 22 я уже пытался опубликовать свою первую книгу, но она была никому не нужна!», — рассказал Дмитрий Глуховский о становлении серии «Метро».

Автор обратил внимание посетителей на то, что книги и игры вселенной «Метро» — две части одного целого. Так, Metro Exodus станет прямым продолжением книги «Метро 2035». Писатель советует всем новым игрокам ознакомиться с книгами, потому что только так, по его мнению, можно составить полную картину о грядущем проекте. Также Дмитрий отметил, что новых книг во вселенной «Метро» не будет. О продолжении игровой франшизы ничего сказано не было.

На презентации продемонстрировали эксклюзивный ролик игрового процесса грядущего проекта. Автор серии книг в позитивном ключе оценил видео будущей игры.

Также автор рассказал, что в игре появится открытый мир и жанр из простого шутера (игровой жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) превратится в шутер с элементами ролевой игры. Так игроки смогут детальнее исследовать игровой мир и получат доступ ко множественным модификациям снаряжения.

Metro Exodus станет третьей частью в игровой серии, которая впервые перенесёт место действия из Московского метро на поверхность Земли после ядерной катастрофы. Игра выйдет 22 февраля на PC, Xbox ONE и PS4.