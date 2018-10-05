Москва, 5 октября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан России — 95% — соблюдают так называемые социальные нормы потребления электроэнергии, которые сейчас обсуждаются в правительстве. Об этом сегодня, 5 октября, заявил журналистам заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчик электричества

По словам Кравченко, в обсуждаемую социальную норму потребления в 300 кВт⋅ч ежемесячно, в рамках которой тарифы останутся на базовом уровне, укладываются от 93% до 95% физических лиц.

Также Кравченко уверен, что введение социальных норм потребления электроэнергии не приведет к каким-либо волнениям.

«Не может быть социальной напряженности в отношении 5%», — заявил замминистра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует энергетику в правительстве Дмитрия Медведева, заявил, что он в целом одобряет предложения Министерства энергетики о введении социальных норм энергопотребления для физических лиц.

Проработан этот вопрос должен быть до 19 января 2019 года.