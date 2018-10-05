Грозный, 5 октября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Закон об установлении границы между Чечней и Ингушетией подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Глава Чечни подписал закон о границе между республикой Ингушетия и Чеченской республикой. Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что вопрос установления административной границы имеет историческое значение для братских народов Чечни и Ингушетии.

«Я ещё раз со всей ответственностью заявляю, что линия размежевания проведена между республиками, а не чеченским и ингушским народами», — написал чеченский лидер в своем Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Конституционный суд Ингушетии вынес решение о незаконности принятия парламентом региона законопроекта «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

Читайте также: Конституционный суд Ингушетии не признал закон о границе с Чечней