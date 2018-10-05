Улан-Удэ, 5 октября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Запрет на промышленный вылов омуля в озере Байкал действует уже год, однако о результатах ограничения говорить ещё рано, так как с момента появления личинок омуля до половозрелого состояния должно пройти в среднем не менее семи лет. Такая информация прозвучала 4 октября на совещании с участием депутата Госдумы Николая Будуева, состоявшемся на площадке «Единой России».

Почтовая марка СССР с изображением байкальского омуля

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, рыбоводные заводы Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в 2018 году надеются улучшить свой результат по закладке икры в сравнении с предыдущими годами.

Также на совещании обсудили вопросы борьбы с незаконной добычей байкальского омуля.

Николай Будуев считает, что Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Росрыболовства необходимо улучшать материально — техническую базу. Госинспекторский состав остро нуждается в транспорте, средствах навигации, фото‑ и видео фиксации правонарушений.

Напомним, запрет на вылов байкальского омуля действует с 1 октября 2017 года. Такая необходимость возникла в связи с сокращением его популяции.

По данным Байкальского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр», в 2008 году биомасса омуля впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн. В 2017 году биомасса омуля оценивалась на уровне 10 — 12 тыс. тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сделала вывод, что работа Росрыболовства по защите байкальского омуля является некачественной. В надзорном ведомстве уточнили, что к охране эндемика привлечено мало сотрудников, несмотря на нерестовый период. Передвижение граждан по акватории дельты реки Селенга и залива Посольский Сор озера Байкал контролируется слабо. Кроме того, не организовано полноценное межведомственное взаимодействие. В адрес руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства было направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

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