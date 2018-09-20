Росрыболовству указали на некачественную охрану байкальского омуля

Улан-Удэ, , 14:41 — REGNUM Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сделала вывод, что работа Росрыболовства по защите байкальского омуля является некачественной.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в адрес руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

В прокуратуре считают, что управление осуществляет защиту байкальского омуля от браконьеров ненадлежащим образом. В частности, несмотря на нерестовый период, к охране эндемика привлечено мало сотрудников. Передвижение граждан по акватории дельты реки Селенга и залива Посольский Сор озера Байкал контролируется слабо. Кроме того, не организовано полноценное межведомственное взаимодействие.

«Прокуратурой указано на недостаточные охранные меры, необходимость пересмотра тактики выполнения работ», — подытожили в ведомстве.

Между тем в Ангаро-Байкальском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству 18 сентября сообщили о том, что проводятся мероприятия по охране нерестового омуля.

«Патрулирование подконтрольной территории проводится усиленными группами межрайонных отделов контроля, надзора и рыбоохраны. За период с 10 по 17 сентября 2018 года государственными инспекторами Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны в ходе рейдов составлено пять административных протоколов, наложено штрафа 32 900 рублей», — уточнили в управлении Росрыболовства.

С 1 августа по 12 сентября у нарушителей изъяли 28 единиц водного транспорта, 13 лодочных моторов, 110 сетных орудий лова общей длиной 6,8 тыс. метров, 633 кг незаконно добытого омуля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, добыча байкальского омуля запрещена с 1 октября 2017 года. Исключения действуют для учёных (в научных целях можно вылавливать 17 тонн омуля в год) и для коренных малочисленных народов (55 тонн в год). Но в период нереста вводится полный запрет на вылов омуля.

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Необходимость в запрете вылова байкальского омуля возникла в связи с тем, что, по данным учёных, за последние 10 лет его популяция сократилась вдвое — до порядка 10 тысяч тонн.

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