Астана, 5 октября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил продлить действие программы «Дорожная карта бизнеса-2020» до 2025 года. Об этом глава государства сказал 5 октября 2018 года в ходе своего послания народу, которое транслируется пресс-службой президента.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Назарбаев отметил, что в ходе поездок по регионам его убедили в эффективности данной программы. На реализацию программы планируется ежегодно выделять не менее 20 млрд тенге ($54 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором рассмотрел вопросы социально-экономического развития Казахстана.