Санкт-Петербург, 5 октября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, ожидающий суда по делу о крупном мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове, стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз Следственный комитет инкриминирует ему получение взятки в 25,5 млн рублей в ходе строительства стадиона.

Gov.spb.ru Марат Оганесян в бытность вице-губернатором

Как пишет 5 октября интернет-издание «Фонтанка», следствие считает, что Оганесян в 2014 году вынудил тогдашнего генподрядчика стройки «Инжтрансстрой-СПб» перевести компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) 50 млн рублей за поставку видеотабло, а руководителя ТДМ склонил к даче взятки. Сообщником Оганесяна, по данным следствия, был зампред комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, получивший за свои «услуги» 2,5 млн рублей.

Оганесян и Янчик обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, представитель коммерческой структуры — в даче взятки, еще один предприниматель — в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, по первому уголовному делу Марату Оганесяну вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Оганесян признал вину. Однако это дело пока не принято к рассмотрению судом.

В середине сентября Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда о возврате прокурору уголовного дела о мошенничестве в отношении Марата Оганесяна. Горсуд полностью согласился с доводами суда первой инстанции, посчитавшего, что в уголовном деле допущены процессуальные нарушения, предусмотренные ст. 237 УПК и препятствующие его рассмотрению.

По ходатайству прокурора суд продлил меру пресечения Оганесяну в виде заключения под стражу по 13 ноября 2018 года.