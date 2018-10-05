Санкт-Петербург, 5 октября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В петербургском Доме архитектора 15 ноября состоится творческая встреча с известным музейным экспертом Олегом Ульяновым — признанным специалистом по наследию иконописца Андрея Рублева.

Цитата из х/ф «Андрей Рублёв». Реж. Андрей Тарковский. 1966. СССР Андрей Рублёв и его иконы

В этом году исполняется 590 лет со дня смерти иконописца, создавшего образ «Живоначальной Троицы», который стал во всем мире символом православия. Кисти Рублева принадлежит также «Звенигородский чин», на который вновь обратило внимание профессиональное сообщество из-за попыток его переатрибуции.

Икона Святой Троицы. Андрей Рублёв, XV век

Наследие Андрея Рублева находилось в центре внимания системы государственной охраны памятников в России со времени её создания 100 лет назад. На основе выявления и изучения произведений иконописца формировались профессиональный подход и навыки отечественной школы охраны памятников.

Творческую встречу организуют Петербургская митрополия и Союз реставраторов Санкт-Петербурга под эгидой VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.