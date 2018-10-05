Сеул, 5 октября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Руководство КНДР еще в начале августа заморозило демонтаж основного ракетного полигона Сохэ в провинции Пхенан-Пукто, сообщает 5 октября Yonhap со ссылкой на данные американского аналитического центра 38 North при университете Джона Хопкинса.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По данным издания, спутниковые снимки от 27 сентября подтвердили, что работы по демонтажу не ведутся с 3 августа.

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По словам специалистов, это может быть связано с планами Пхеньяна организовать визит международных наблюдателей на место демонтажа. Кроме того, считают аналитики, полигон могут уничтожить после визита вице-президента США Майка Пенса в Северную Корею.

Напомним, КНДР использовала данный полигон для испытаний двигателей для баллистических ракет, в том числе «Хвасон-15». После саммита лидеров США и Северной Кореи в июне этого года Ким Чен Ын пообещал Дональду Трампу уничтожить испытательный полигон Сохэ.

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