Москва, 5 октября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 4 октября скорректировались после взлета не фоне прекращения поставок нефти в Китай со стороны США. Данная новость спровоцировала резкий рост 3 октября вечером и даже затмила статистику по коммерческим запасам нефти в США, которая оказалась хуже ожиданий, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, по итогам прошлой недели запасы приросли на 7,5 млн баррелей. Вероятно, 4 октября паника прошла, инвесторы поняли, что поставки нефти из США в Китай не являются существенными, и переключились на другие новости.

Сегодня, 5 октября, торги будут проходить вблизи текущих отметок. Вечером статистику по количеству буровых установок представит Baker Hughes. Новостной фон ожидается достаточно ровный, поэтому если котировки и вернутся к росту, то он будет небольшой. По нашим прогнозам, Brent проведет торги в диапазоне $85−87 за баррель, нефть WTI — в коридоре $75,5−77 за баррель.

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