Москва, 5 октября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Человечество только и может существовать до тех пор, пока оно готово жертвовать чем-то, даже жизнью, во имя своих принципов вместо того, чтобы прогибаться под обстоятельства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

"Теперь о том, что только дураки бывают принципиальными. Это шедевр «ковтунианы», это такое серийное произведение… Я знаю, что человечество существует до тех пор, пока люди умирают за свои принципы. И когда люди голодают за свои принципы, и когда люди идут на огромный риск за свои принципы», — отреагировал эксперт на высказывания одного из украинских пробандеровских завсегдатаев студии Вячеслава Ковтуна о том, что люди должны менять свои взгляды, «прогибаясь» под «изменчивый мир».

При этом эксперт отметил, что логика Ковтуна коренным образом противоречит тому, что делали бандеровцы, которых Ковтун защищает. Бандеровцы, какими бы они ни были и при всей их мерзости, убивали и умирали за свои принципы и воплощение их «звероподобной воли».

Ранее Кургинян на передаче также заявил, что разрушение украинского государства происходит в том числе и потому, что власть пытается совместить вожделенную ей бандеровскую фашистскую свирепость с лозунгами о вхождении в Европу, которая строится пока на принципах размягченной толерантности.