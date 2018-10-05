Нижний Новгород, 5 октября, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Вокруг одного из бывших активов экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, старейшей газеты Нижегородской области назревает скандал. Главный редактор «Нижегородского рабочего» Юрий Ищенко от имени коллектива выступил с открытым письмом-обращением, в котором рассказал, что газета, существующая с 1932 года, по решению нового собственника будет выходить два раза в год, что фактически «означает закрытие одной из старейших газет региона, известного и прославленного бренда Нижнего Новгорода». Письмо, в котором рассказывается о реальном положении дел в редакции, адресовано губернатору Глебу Никитину, мэру Владимиру Панову и главе Союза журналистов Нижегородской области Ольге Носковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в начале июля 2018 года стало известно о продаже ряда медиаактивов бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, а на сегодня фигуранта уголовного дела о крупной взятке Олега Кондрашова. Покупателем была названа энергосбытовая компания «Русэнерго», входящая в госкорпорацию «Ростех». Тогда речь шла о продаже телеканала «Волга», которым владел брат Кондрашова. Позднее стало известно, что продана и старейшая газета региона — «Нижегородский рабочий», чей первый выпуск вышел 1 мая 1932 года.

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«Очередной номер газеты «Нижегородский рабочий» не вышел в печать. И больше уже не выйдет. Новый собственник издания — ООО «Русэнерго» — принял решение сократить выпуск газеты до двух раз в год. Фактически это означает закрытие одной из старейших газет региона, известного и прославленного бренда Нижнего Новгорода. Эта газета им не нужна. А мнение нижегородцев их не интересует», — пишет в своём обращении Юрий Ищенко.

Он рассказал, что издание было приобретено ООО «Русэнерго» 27 июля 2018 года, и добавил, что «новые хозяева с самого начала дали понять, что старейшая общественно-политическая газета Нижнего Новгорода их абсолютно не интересует».

"Последнее время коллектив газеты находится в унизительном положении. Штатным и внештатным авторам новые владельцы уже два месяца упорно не хотят выплачивать гонорары, а рекламной службе — комиссионные», — пишет главный редактор газеты.

Юрий Ищенко также рассказал, что газете удалось найти инвестора, готового «выкупить брэнд даже с долгами и развивать её», были начаты переговоры, и новый владелец «вроде бы склонялся к такому решению», но позднее заявил, что продавать газету не будет.

«Знает ли о сложившейся ситуации с газетой областная власть? Не может не знать, поскольку главный представитель нашего нового собственника в Нижнем Новгороде по медиахолдингу, в который входил и «Нижегородский рабочий», является советником губернатора. Но при этом почему-то молчит. Неужели нашей власти безразлично такое демонстративное умерщвление старейшей нижегородской газеты?» — резюмирует Ищенко.

Напомним, с января 2014 года газета была еженедельником, выходящим на 40 страницах.