Нью-Йорк, США, 5 октября, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск в юмористическом ключе переиначил название Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC, Securities and Exchange Commission), с которой ранее заключил досудебное соглашение по расследованию о мошенничестве. Свою шутку Маск опубликовал в Twitter.

Heisenberg Media Илон Маск

«Я просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission, SEC — прим. ИА REGNUM ) отлично выполняет свою работу. И смена названия для них так кстати!» — заявил он.

При этом заявление Маска появилось в соцсети в тот же день, как федеральный суд Нью-Йорка потребовал от него и SEC обосновать целесообразность досуденбого соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября американский бизнесмен Илон Маск заключил досудебное соглашение с Комиссией по ценным бумагам США, обвинявшей его в мошенничестве. Согласно этому соглашанию, Маск выплатит штраф в размере $20 млн и уйдет с поста совета директоров компании Tesla.