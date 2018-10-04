Белград, 5 октября, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич заявил, что никогда не признает автономную область Косово независимой республикой, сообщает RTS.

Адам Стефанович. Бой на Косове. 1870

На совместной пресс-конференции с Дэвидом Макалистером, главой комитета по внешним делам Европейского парламента, он сказал, что ни при каких условиях не признает независимость Косово, даже если его будут «бить палками по голове».

«Я никогда не приму независимость Косово», — заявил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября состоялся визит Вучича в Москву. На встрече с российским президентом Владимиром Путиным сербский лидер заявил, что Белград не собирается в НАТО.

Переговоры прошли на фоне сербско-албанского обострения, в ходе которого 28 сентября боевики Косово зашли на территорию, подконтрольную Сербии. Белград заявил, что это произошло под контролем НАТО KFOR (Kosovo Force).