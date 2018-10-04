Вашингтон, 5 октября, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Компании Amazon и Apple опубликовали заявления, в которых опровергают наличие китайских чипов-шпионов в своей компьютерной инфраструктуре. Эти опровержения были опубликованы агенством Bloomberg после цикла статей о шпионских микрочипах.

Kārlis Dambrāns Корпорация Apple

Apple опровергла все заявления агентства, указанные в статье:

«Мы уверенно говорим: Apple не обнаруживала никаких вредоносных чипов, «манипуляций с аппаратным обеспечением» или уязвимостей на наших серверах. Apple никогда не уведомляла ФБР или другие службы о подобных инцидентах. Мы не боимся ни расследования ФБР, ни контактов с другими правоохранительными службами».

По их данным, все продукты и инфраструктура Apple проходят четкий контроль безопасности, что исключает внедрение вредоносных технологий через программное или аппаратное обеспечение.

В свою очередь Amazon заявила о наличии уязвимостей в прошивке микрочипов компании Elemental, о которых упоминала Bloomberg, однако, согласно заявлениям компании, все эти ошибки были исправлены. Также в Amazon подтвердили, что для обнаружения уязвимостей они сотрудничали с ФБР.

Ранее, 4 октября, агентство Bloomberg опубликовало очередную статью из цикла «Большой взлом» (Big Hack), в которой рассказывается о внедрении китайских вредоносных микрочипов в материнские платы на этапе сборки оборудования в Китае. Агентство утверждает, что такой продукцией пользуются и крупные американские компании, в том числе Apple и Amazon.