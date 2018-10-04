Москва, 4 октября, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию отложены на неопределенный срок из-за американских санкций. Об этом сегодня, 4 октября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на правительственных чиновников и топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

Источники утверждают, что контракт на поставку 11 российских истребителей Су-35 Индонезии все ещё действителен, однако сроки поставки неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Москвы с Джакартой о возможной поставке российских истребителей начались ещё в 2015 году. Тогда президент Индонезии дал прямое указание закупить российские Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger. Сумма контракта, который был подписан в феврале 2018 года, составила $1,154 млрд.

Стоит отметить, что единственной страной, которая также закупает эти российские истребители, является Китайская Народная Республика.

Этот контракт очень не понравился американцам. Министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Индонезию пригрозил, что его страна прекратит поставки запчастей к состоящим на вооружении американским самолетам. Также Мэттис обещал, что если Индонезия откажется от российских Су-35, то США продадут им старенькие F-16.

Кроме того, возникли сложности из-за поиска банка, который бы провел сделку. Оказалось, что российские опасаются дополнительного ужесточения американских санкций и не хотят участвовать в сделке, между правительством Индонезии и «Рособоронэкспортом».