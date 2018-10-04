Вашингтон, 4 октября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Сенат США принял резолюцию о признании голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа». Об этом сообщается 4 октября на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

«Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, в котором голодомор 1932−1933 годов признается геноцидом украинского народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в документе также осуждаются «систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершённые советским правительством против украинского народа».

Напомним, в ноябре 2017 года Госдепартамент США выступил с заявлением о поддержке Украины в её памяти о «трагедии, организованной СССР», а также осудил «попытки отрицать её как исторический факт». В Киеве позднее заявили о намерении добиваться официального признания «голодомора» Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, голод 1930-х годов, поразивший Украину, Россию, Белоруссию и Казахстан, был объявлен властями современной Украины «голодомором» и сегодня служит для бывшей советской республики одним из важных элементов строительства украинской идентичности на основе антироссийской риторики.

Законы о признании «голодомора» как «геноцида украинского народа» были приняты Верховной радой Украины при президенте Викторе Ющенко, а затем дело своего предшественника продолжил Пётр Порошенко, в 2016 году поручив МИД вести работу по признанию «голодомора» мировым сообществом и международными организациями. При поддержке Запада «голодомор» признали геноцидом уже более 20 государств.

Очевидно полагая, что от голода пострадали только украинцы, в Киеве до сих не определились, какой именно этнос в руководстве СССР и Украинской ССР подверг их геноциду, то есть уничтожению по этническому принципу: грузины (Сталин и другие), евреи (в УССР, ОГПУ СССР) или русские, согласно антирусской пропаганде ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).