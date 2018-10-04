Симферополь, 4 октября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Крымского офшора на территории российского полуострова в ближайшее время не будет. Об этом 4 октября во время видеомоста Симферополь — Москва сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Море

«Мы проводили дискуссии по этой теме на базе комитета, но пока не удалось убедить правительство. Думаю, в ближайшее время этого не будет», — отметил специалист.

Он также напомнил, что не просто свободные экономические зоны, а офшоры, юридические нормы которых позволяют скрывать реальных собственников той или иной компании, уже работают в Калининграде и Приморском крае.

«Если это получится удачный опыт, его можно будет применить и в Крыму, и некоторые, в том числе иностранцы, воспользуются такой возможностью», — добавил Анатолий Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров также заявил, что единственная в России свободная экономическая зона, где капиталы могли бы спокойно себя чувствовать, должна находиться в Крыму.