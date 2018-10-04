Москва, 4 октября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Предложение компании РЖД оснастить плацкартные вагоны капсулами идет в русле мировых трендов, считает руководитель студии дизайна White Room Наталья Мартынова.

Petar Milošević Плацкарт

Ранее о возможном оснащения капсулами и пространствами-трансформерами пассажирских вагонов сообщил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Он подчеркнул, что у пассажира должно быть индивидуальное пространство.

«За появлением понятия «капсулы» кроется стремление человека «ококониться», сделать так, чтобы его пространство было закреплено за ним и в него никто не врывался. И конечно же, чтобы внутри капсулы был интернет, розетка, а также мини-ТВ.

В путешествии на поезде это актуально как для жителей мегаполиса, так и для человека, которому чуждо большое скопление людей. Это отличное предложение от РЖД, прекрасно, что компания поддерживает мировые тренды.

Могу предположить, что для этого потребуется создание нового типа вагонов, где будет предусмотрена индивидуальная вентиляция, отдельно выстроенные капсулы, и, скорее всего, стоимость не будет дешевле плацкартного купе».

Напомним, по мнению психолога Светланы Шаповаловой, предложение организовать на базе плацкартного вагона капсулы вызывает вопросы по ряду причин. Прежде всего, это вопрос безопасности и комфорта пассажира, который несколько суток пути проведет «в норе».

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