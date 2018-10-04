Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Новых валютных кредитов на ипотечном рынке нет, а государственная программа поддержки оказавшихся в сложной ситуации заёмщиков лишь затягивает ситуацию, из которой нет никакого выхода, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 4 октября, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя решение правительства о выделении дополнительных средств на программу помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что по программе помощи заемщикам будет дополнительно выделено 730 млн рублей. Это должно позволить гражданам, которые взяли валютный ипотечный кредит и пострадали от падения курса рубля (или оказались неспособны выплачивать ипотеку по иным причинам) реструктуризировать задолженность и не возвращать банку собственную квартиру.

«Эта программа правительства сосредоточена на помощи конкретной группе граждан, а на весь остальной рынок не оказывает никакого влияния. Ни на ставки, ни на количество сделок, ни на что. Ипотечный рынок чувствует себя прекрасно. Доля займов с просроченной свыше 90 дней задолженностью находится на очень низком уровне.

Валютных кредитов на ипотечном рынке больше нет. Их перестали и выдавать, и брать сразу после начала этого кризиса. Люди осознали масштаб рисков. Но и для банков в этой ситуации нет ничего хорошего. Потому что каждая проблема с должником, особенно если это семья — это репутационная проблема.

Нынешней реструктуризацией государство лишь затягивает ситуацию, снимает напряженность на время. В ряде случаев из-за скачков курса объем долга превышает стоимость взятого в кредит имущества.

С другой стороны, можно признать, что другого выхода из этой ситуации нет. Нужно повышать финансовую грамотность населения, чтобы люди не обрекали себя на такие проблемы. Или, возможно, прямо запретить выдачу валютных кредитов всем тем, кто не получает валютных доходов».