Абакан, 4 октября, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин, покинувший этот пост в октябре 2018 года, переходит на работу в Москву. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Зимин объявил 4 октября в своём видеообращении в Instagram.

Скриншот со страницы главы Хакасии Виктора Зимина в instagram Виктор Зимин рассказал о новой работе в Москве

«Я перехожу на работу в Москву и буду курировать развитие инфраструктуры Сибири. Уверен, что на новой должности смогу сделать много полезного и для нашей с вами родной республики», — сказал Зимин, обращаясь к жителям Хакасии.

Также он поблагодарил их «за поддержку и совместный труд» на благо республики.

Подробности о новой работе экс-губернатор не сообщил. Не прокомментировали эту информацию ИА REGNUM и в пресс-службе правительства Хакасии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 года. В сентябре 2018 года он занял на выборах главы республики второе место (32,42%), уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября должен был состояться второй тур, но Зимин с выборов снялся.

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Ресизбирком перенес второй тур на 7 октября, но кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который получил в первом туре третий результат (11,23%) и должен был после отказа Зимина побороться с Коноваловым за губернаторское кресло, также снялся с выборов.

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В борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре четвёртое место (6,61%). Однако политологи не исключают, что и он может сняться с выборов.

Тем временем 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии уроженца Красноярского края Михаила Развожаева, который с 2014 года был замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Развожаева отправили в Хакасию на месяц, чтобы «присмотреть» за регионом, где идут сложные выборные процессы. Однако в регионе существует мнение, что он в Хакасии задержится.

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