Белгород, 4 октября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Белгородской области сформировала специальную рабочую группу, чтобы проверить информацию о непогашенных бюллетенях с выборов 2016 года. Как сообщил портал «БелПресса», несколько пачек бюллетеней нашли на свалке около села Стрелецкое Белгородского района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Обращение в избирком подал бывший муниципальный депутат Александр Курчевский, которому местные жители рассказали о выброшенных бюллетенях. Курчевский заявил, что в его находке не все неиспользованные бюллетени погашены по правилам.

«Неиспользованные бюллетени, не принимавшие участия в голосовании из‑за неявки части избирателей, должны быть погашены, то есть у каждого бюллетеня должен быть отрезан левый нижний угол. Но у бюллетеней, которые нашли местные жители, все углы на месте. Это является нарушением ст. 73 Избирательного кодекса Белгородской области да и федерального законодательства тоже. Поэтому я обратился в Центризбирком и областную прокуратуру, чтобы они проверили, не было ли тут каких-либо фальсификаций», — цитирует его слова региональное издание.

Рабочая группа избиркома уже приступила к изучению находки. Результаты проверки должны быть озвучены на ближайшем заседании комиссии.

Напомним, 18 сентября 2016 года прошли выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. Также в этот день в Белгороде проходили дополнительные выборы в городской совет по одному из округов. В регионе не обошлось без серьёзных нарушений: три члена избирательной комиссии в Яковлевском районе стали фигурантками уголовного дела. Суд признал их виновными в попытке организовать вброс бюллетеней и назначил штраф общей суммой более 100 тыс. рублей. Результаты голосования на этом участке были отменены. В избирком поступали как минимум ещё две жалобы, но они не стали поводом для возбуждения уголовных дел.