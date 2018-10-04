Симферополь, 4 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Часть железнодорожного пролёта Крымского моста упала в Керченский пролив, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации ФКУ «Упрдор «Тамань», во время работ в районе Тузлинской косы один из железнодорожных пролётов упал на мелководье.

Петр Данилов ИА Красная Весна Крымский мост

«Никто не пострадал. Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. На место упавшего пролёта через 30−40 суток будет установлен новый», — пояснили в управлении, подчеркнув, что инцидент не повлияет на сроки сдачи проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября было открыто грузовое движение по Крымскому мосту.