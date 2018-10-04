Магас, 4 октября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Ингушетии в эти минуты проходит стихийный митинг в знак протеста против подписания договора об административной границе с Чечней. В центре столицы республики собралось около пяти тысяч человек, сообщают очевидцы в соцсетях.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Силовики

«Около республиканского парламента собрались тысячи человек. Дороги перекрыты, въезд в город закрыт», — передает телеграмм-канал Mash.

На кадрах видео, которые приводит источник, слышна стрельба. В центр столицы Ингушетии стянуты силовики, перекрыт въезд в Магас в районе Аланских ворот, пишет «Коммерсантъ».

Ранее, 4 октября, в парламенте Ингушетии состоялись рассмотрение и ратификация соглашения об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией. За проголосовали 17 депутатов из 25 присутствовавших в зале, против были трое, остальные пятеро воздержались, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы респубилки.

«Провинившиеся» перед жителями депутаты (за то, что разрешили забрать Чечне кусок территории) вышли к толпе: но разъяренные ингуши полезли в драку. В результате, полицейские начали стрелять в воздух, а народных избранников быстренько увели», — пишут в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об административной границе между субъектами. Республики обменялись равноценными территориями площадью до 2 тыс. гектаров без населенных пунктов.

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