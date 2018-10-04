Абакан, 4 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представляя 4 октября чиновникам Хакасии временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Развожаева, напомнил о том, что новый руководитель республики является сибиряком.

R-19.ru Сибирский полпред Сергей Меняйло представил хакасским чиновникам врио губернатора

«Уважаемые коллеги, я вам представляю Михаила Владимировича. Он наш, сибиряк, родился в Красноярске. Михаил Владимирович назначен до вступления в должность законно избранного губернатора», — сказал Сергей Меняйло.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, перед Развожаевым стоит ряд задач. В том числе это обеспечение «честной, открытой и легитимной» кампании по выборам главы Хакасии, завершение бюджетного планирования на следующий год и контроль за прохождением отопительного периода. По словам самого врио главы, также сейчас важно проработать участие региона в национальных приоритетных проектах.

«Сергей Иванович уже озвучил то, что было поручено президентом, и мы будем это делать. Я хочу сказать одно — у нас предстоит очень напряжённая работа, потому что из-за определенных политических процессов мы сейчас немного отстаём», — отметил Развожаев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии уроженца Красноярского края Михаила Развожаева. Полномочия прежнего главы — Виктора Зимина — завершились. 9 сентября он не смог переизбраться на эту должность, так как проиграл выборы кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, а затем отказался от участия во втором туре.

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Второй тур выборов главы региона должен был состояться 7 октября, однако конкурент Коновалова — кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место, — также с выборов снялся. В борьбу вступил кандидат, получивший 9 сентября четвёртый результат, — Александр Мяхар («Партия роста»). Однако в регионе существует мнение, что и он в итоге откажется от участия во втором туре. Тогда имя Коновалова останется в бюллетене единственным, и для избрания ему нужно будет набрать более 50% голосов.

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Справка: Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. С 2008 по 2012 год работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012 по июль 2014 года Развожаев являлся замруководителя администрации губернатора Красноярского края. В июле 2014 года его назначили на должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа. С 1 октября 2014 года был назначен заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.