Москва, 4 октября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Сама по себе идея оснастить плацкартные вагоны капсулами, озвученная генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым хороша. Всегда импонируют предложения людей, которые хотели бы что-то изменить в лучшую сторону, пишет психолог Светлана Шаповалова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В плацкартном вагоне

«Когда речь идет о комфорте пассажиров, индивидуальное пространство очень важно, особенно в поездах дальнего следования. Это пространство должно подразумевать некую зону комфорта, спокойствия и уверенности, недоступную для посторонних. Но предложение организовать на базе плацкартного вагона капсулы вызывает вопросы по ряду причин.

Прежде всего — безопасность. В вагоностроении существует множество требований к техусловиям, регламенты производства и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. Сомнительно, что РЖД сможет гарантировать, что при аварии «капсульный отель на колесах» не станет для пассажира поезда последним пристанищем, из которого он не сможет вовремя выбраться. Эвакуация определённо будет затруднена.

Важно также учитывать время комфортного нахождения в такой капсуле. Сложно представить, как отразится на психике пассажира несколько суток, проведённых в «норе» по пути из, скажем, Барнаула в Москву или во Владивосток», — задаётся вопросом Светлана Шаповалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном оснащения капсулами и пространствами-трансформерами пассажирских вагонов сообщил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Он подчеркнул, что у пассажира должно быть индивидуальное пространство.