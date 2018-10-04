Москва, 4 октября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о запрете оборота и рекламы закиси азота («веселящего газа») для использования не в медицинских, промышленных или технических целях, внесла в Госдуму депутат Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

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Вдыхание закиси азота в небольших количествах, по данным экспертного исследования ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, приводит к состоянию эйфории, сопровождающегося беспричинным смехом и галлюцинациями. Нецелевое использование закиси азота человеком может привести к необратимым последствиям для его жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти.

Кроме того, поправками в КоАП предполагается штраф за рекламу «веселящего газа»: для граждан — до 2 тыс. рублей с конфискацией продукции, для юрлиц — до 150 тыс. рублей, также с конфискацией рекламируемой продукции и оборудования, используемого для ее изготовления.