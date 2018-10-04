Париж, 4 октября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Парижский автосалон, где заявил, что правительство продолжает работать, несмотря на отставку главы МВД Жерара Коломба, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Я успокою вас: есть политический курс, учреждения, правительство продолжает работать, служить на благо страны и французскому народу. Это единственное, что важно. Остальное — просто события», — ответил глава Франции на вопрос прессы о правительственной механике.

«Единственное, что останется, чего хотят наши сограждане, это изменений, чтобы Франция была лучше. Мы готовим завтрашнюю Францию», — отметил президент.

Говоря об автомобильной выставке, Эммануэль Макрон заявил, что «автомобиль — это сектор будущего, автомобильная промышленность находится в разгаре цифровых и экологических изменений».

Напомним, Эммануэль Макрон посетил автосалон в Париже в среду, 3 октября. Выставка автомобильной промышленности «Mondial de l'Auto — 2018» откроет двери для широкой публике с 4 по 14 октября.