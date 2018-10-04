Калининград, 4 октября, 2018, 06:46 — ИА Регнум. Факелоносцами зимней Универсиады — 2019 стали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Наталья Ищенко. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске, 3 октября огонь Универсиады встретил Калининград. Маршрут эстафеты здесь начался на острове Иммануила Канта перед Кафедральным собором.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Алексей Ягудин в Калининграде

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Первым факелоносцем калининградского этапа стала министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Общая протяженность маршрута в Калининграде составила 4 150 м. Всего в эстафете приняли участие 25 факелоносцев: призёр Олимпийских игр по академической гребле Дмитрий Розинкевич, четырехкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Алексей Ашапатов, заслуженный лётчик России Константин Дударев и другие.

Завершил калининградский этап эстафеты олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол зимней Универсиады-2019 Алексей Ягудин. Он зажёг городскую чашу огня, установленную на территории Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Ягудин напомнил, что пять лет назад в Брюсселе представители Международной федерации студенческого спорта выбрали столицей зимней Универсиады 2019 года город Красноярск.

«Когда принимали это решение, так сильно билось сердце, потому что очень хотелось, чтобы люди, которые не сильно знакомы с нашей страной, получили возможность познать Сибирь и увидеть, насколько гостеприимны там люди. Студенческий спорт в нашей стране всегда был сильным, и российские спортсмены обязательно завоюют много золотых медалей на соревнованиях в Красноярске», — отметил Алексей Ягудин.

Следующим огонь зимней Универсиады — 2019 примет Симферополь, где эстафета состоится 6 октября 2018 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, эстафета огня зимней Универсиады — 2019 стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине. Также в рамках международного этапа эстафеты огонь пронесли по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (Китай).

Российский этап эстафеты стартовал 29 сентября с Москвы. Всего он включает 30 крупных городов страны и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске в марте 2019 года.