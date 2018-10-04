Москва, 4 октября, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Болгария сожалеет об отказе от участия в проекте газопровода «Южный поток» и уже задумывается о получении газа через «Турецкий поток», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

«Очень не хотелось бы, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила свою слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», — добавил Путин.

Российский президент отметил, что от проекта «Южный поток» Болгария отказалась под давлением извне, хотя проект сулил стране выгоду и создание нескольких тысяч рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Турецкий поток» предполагает строительство двух нитей через Черное море. Первая нить предполагается для поставок голубого топлива в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.