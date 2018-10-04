Киев, 4 октября, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Украинского министра обороны Степана Полторака не пригласили на встречу военных министров НАТО в Брюссель из-за венгерско-украинского конфликта, заявил журналистам замглавы миссии Украины по оборонным вопросам при альянсе Сергей Мукосий.

Венгры

Комментируя неудачу с попыткой попасть на министерскую встречу НАТО, Мукосий указал на роль Венгрии, вероятно, воспротивившейся приглашению украинцев на заседание.

«Это основной принцип альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», — считает Мукосий.

Отметим, заявление украинского военного чиновника сделано на фоне обострения венгерско-украинских отношений. Между Киевом и Будапештом разразился скандал после появления видеозаписи, на которой венгерский консул раздавал жителям Закарпатской области (Украина) паспорта своей страны. Киев воспринял это как сепаратизм со стороны Закарпатья и агрессию со стороны Венгрии.

Читайте также: Украина вышлет консула Венгрии до конца недели

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября представитель украинского минобороны заявил, что запрос Киева об участии во встрече министров НАТО в Брюсселе 3 — 4 октября хоть и не остался без ответа, но и полным успехом не увенчался.