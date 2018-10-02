Украина вышлет консула Венгрии до конца недели

Киев, , 17:30 — REGNUM Украина призвала Венгрию отозвать своего консула из Берегово (Закарпатской области). Если официальный Будапешт откажется выполнить требования, Киев самостоятельно вышлет венгерского консула до конца недели. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видеообращении.

«Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию. Они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях. Это 100%… И я предложил венгерскому министру иностранных дел отозвать этого консула. И если это не будет сделано на этой неделе, то, соответственно, вышлем ноту венгерской стороне о его высылке именно на этой неделе», — пообещал Климкин.

По его словам, от кризиса в украинско-венгерских отношениях выигрывает Россия.

«Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации ситуации в целом, для дестабилизации Закарпатья», — добавил Климкин.

В свою очередь депутат от фракции «Народный фронт», член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко поддержал действия МИД Украины.

«Я поддерживаю такие действия господина Климкина. Если украинский консул начнет раздавать украинские паспорта в Будапеште, то венгерская власть будет недовольна такими действиями украинского консула, и также будет иметь право его выслать. Это симметричные действия», — сказал Геращенко 2 октября в кулуарах Рады.

В то же время депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Суслова напомнила, что законодательство Украины фактически разрешает двойное гражданство.

«У нас в Конституции Украины записано, что гражданин Украины теряет свое гражданство после того как получает другое гражданство. Но прямого запрета на получение другого гражданства нет… Консул фактически нарушил наш украинский закон. Это нельзя разрешать. С другой стороны, мы понимаем, что не можем конфликтовать с нашими международными партнерами, в том числе теми, которые входят в ЕС и НАТО. Они могут блокировать какие-либо решения. Задача министра иностранных дел — достичь определенного компромисса», — сказала Суслова.

Как сообщалось, ранее Венгрия отказалась отозвать своего генерального консула или консула в Берегово на Закарпатье в связи с «паспортным скандалом».

В прошлом месяце СМИ обнародовали видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и дают присягу на верность Венгрии в консульстве в Берегово. В МИД Украины отреагировали на него, заявив о готовности выслать венгерского консула.

В свою очередь глава венгерской дипломатии Петер Сийярто назвал данные обещания украинской стороны «особо недружественным актом» и обвинил украинское правительство в попытке «запугать закарпатских венгров». На вопрос журналиста о том, как Венгрия ответит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто сказал, что «мы можем выслать украинского дипломата подобного ранга».