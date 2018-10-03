Пекин, 3 октября, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Прекращены полностью поставки нефти из США в Китай, сообщает 3 октября агентство Reuters со ссылкой на заявление главы судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, до начала торговой войны между США и Китаем морские перевозки нефти были очень интенсивны, а теперь они полностью прекращены.

«Мы — один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. Раньше это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен», — сказал Чуньлинь на судоходном саммите в Гонконге.

Агентство Reuters утверждает, что об этом также свидетельствуют данные отслеживания морских судов Refinitiv Eikon.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война, или война пошлин, разгорелась между Пекином и Вашингтоном 6 июля после введения США пошлины в 25% на ввоз 818 товаров из Китая, который ответил зеркальными мерами.

Стоит отметить, что непосредственно нефти ни одна из новых пошлин не касается.