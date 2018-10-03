Санкт-Петербург, 3 октября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Жесткий разгон полицией заранее согласованного митинга против пенсионной реформы в Петербурге 9 сентября на площади Ленина стал одной из причин отставки губернатора Георгия Полтавченко. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Ирина Иванова. Второй причиной стали неудачные результаты второго тура выборов для кандидатов от «Единой России» в других регионах, считает она.

Kremlin.ru Георгий Полтавченко

«Думаю, повлияли два основных момента: 9 сентября, митинги жесткие, самые жесткие во всей России, а также прошедшие выборы в Приморье, Хакасии, конечно, Владимирской области. Люди не захотели голосовать за «Единую Россию» ни в каком виде. Они («ЕР») хоть и говорят, что это не проигрыш, но это был последний удар», — сказала Иванова.

Она полагает, что президент Владимир Путин хотел бы видеть Петербург предсказуемым регионом. Она признала, что об отставке Полтавченко говорили еще с 2012 года, так что сегодняшнее решение должно было быть ожидаемым.

«Мы понимаем, что, когда все время кричат: «Волки!», то уже начинаешь спокойно к этому относиться. Тем более он нам четко говорил о том, что собирается идти на выборы в 2019 году. Мы же не можем не верить», — усмехается депутат.

По ее мнению, Александр Беглов, который стал врио главы города, покинув пост полпреда президента в СЗФО, готовится участвовать в кампании в следующем сентябре. Ирина Иванова не ждет кардинальных перестановок в правительстве Северной столицы ближайший год, но уверена, что Беглов в целом в курсе основных болевых точек города.

«Мне кажется, у него достаточно амбиций, чтобы остаться здесь, это его город, он неплохой хозяйственник, эту сферу знает. Он хотел бы этого места. Выборы покажут», — добавила Иванова.

Напомним, 9 сентября в Петербурге была пресечена согласованная ранее акция по теме пенсионной реформы, задержаны более 600 человек. Все они были оштрафованы или арестованы на несколько суток. 16 сентября на той же площади Ленина власти не разрешили провести еще один митинг по пенсионной теме, направив людей в другое место. В этот раз были только единичные задержания.