Джелалабад, Афганистан, 3 октября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В восточной части Афганистана на аэродроме Джелалабада разбился военно-транспортный самолет ВВС США C-130J «Геркулес», сообщает 3 октября телеканал CBS News.

U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Howard Blair Самолёт C-130 Hercules

По информации телеканала, ссылающегося на военные источники, погибли 11 человек, в числе которых как военнослужащие, так и гражданские. Погибли шесть членов экипажа и пять сотрудников миссии НАТО в Афганистане.

Причины и подробности катастрофы не указаны.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что самолет был сбит боевиками одного из их отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев ситуация в Афганистане обострилась из-за перебазирования в эту страну большого количества боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинувших Сирию после военного поражения.