Париж, 3 октября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила сегодня, 3 октября, что встретится со своим итальянским союзником и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини в понедельник, 8 октября, в Риме, сообщает Le Figaro.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

«Я буду в Риме и встречусь с Маттео Сальвини, чтобы обсудить перспективы Европейского союза и экономический рост», — заявила Марин Ле Пен в Твиттере.

Напомним, Маттео Сальвини является сторонником итальянского правительства и лидером итальянской лиги, крайне правого формирования.