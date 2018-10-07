Киев, 7 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Политическая шумиха, созданная действиями украинской верхушки вокруг автокефалии и создания Украинской поместной православной церкви, противоречит самому духу христианства. Почему попытка привлечь доводы церковной казуистики в политические игры не имеет ничего общего с учением Христа, рассуждает автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса (УПЦ, религия, православие, украина, Порошенко, Киевский)

С момента своего возникновения в апостольскую эпоху Церковь всеми силами боролась со всякого рода разделениями, начинающимися, когда единое учение распадается «на клубы». Апостол Павел, сам воздвигший немало церквей в современной ему Римской империи, специально в своих посланиях упоминал пагубность такого рода мыслей, когда верующие забывают о единстве Бога, на первое место выдвигая ту или иную «административность».

Но в позднеантичное и средневековое время от местного самоуправления было не уйти, ведь и письма, и гонцы шли неимоверно долго, а ряд вопросов требовал оперативного разрешения. Отсюда и возникло местное церковное управление. Не для богословских разделений, но для удобства самих верующих. В ХХI веке, когда коммуникации осуществляются почти мгновенно, эта причина теряет актуальность. Так, может быть, автокефалия предлагается ради «установления мира»? Ради желания украинцев закрыться в своем украинском мире, примирившись на этом со всеми окружающими? И этот аргумент выглядит сомнительным. Почему?

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