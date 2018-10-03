Москва, 3 октября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Правительство активно разрабатывает решения по сдерживанию роста цен на топливо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Этой проблематикой очень плотно, в постоянном режиме занимается Дмитрий Козак. Определённые решения, которые вырабатываются правительством, направлены на сдерживание роста за счёт экономических механизмов — введения обратных акцизов, разных форм компенсаций. Эта работа ведётся и нацелена на то, чтобы ограничить возможные темпы роста цен на ГСМ», — заявил Орешкин.

С 1 января 2019 года в России поднимутся акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. В Совете Федерации выразили опасение, что рост цен на ГСМ серьёзно ударит по многим отраслям, особенно по угольной промышленности, которая потребляет в огромных масштабах бензин и солярку.

Орешкин признал, что данный рост акцизов неизбежно подстегнёт рост цен, и данная проблема «очень важна не только для населения, но и многих предприятий и государственных учреждений».