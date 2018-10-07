Ужгород, Украина, 7 октября, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Закарпатье продолжает оставаться опасной территорией для нынешнего Киева. Почему теперь вслед за Венгрией к распространению влияния на Закарпатье подключилась и Чехия, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Паспорт чешского гражданина

Предоставление гражданства жителям Закарпатья, начатое Венгрией, рассматривается теперь и Чехией. Впрочем, беспокойство, высказанное председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, преждевременно. Представитель МИД Чехии Михаэла Лагронова сообщила лишь о сенаторском предложении, которое еще должно пройти одобрение законодателей. Несмотря на это, по своей инициативе уже более 100 тысяч украинцев получили чешские паспорта, для чего достаточно декларации о том, что чехословацкое гражданство было у родителей заявителя.

Очевидная нежизнеспособность, демонстрируемая нынешним украинским государством, заставляет соседей Украины задумываться о будущем прилежащих к ним территорий. Венгрия продвинулась дальше других в этом вопросе, но и у Праги обнаруживаются свои интересы, коренящиеся еще в территориальных устройствах начала ХХ века. Особенно интересна в этом смысле для Чехии может быть область Закарпатья, населенная русинами. Почему?

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