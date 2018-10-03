Москва, 3 октября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Перевод экономики на внутреннюю валюту необходим для снижения зависимости РФ от курса иностранных валют, но экономика страны пока не готова к этому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Правительство РФ подумывает варианты отказа от доллара при внешнеторговых расчётах, пишет издание The Bell. Речь идёт не столько о запрете расчётов в американской валюте, сколько о возможности рассчитываться в любых валютах без потерь.

«Российская экономика не готова к резкому отказу от доллара. Слишком много секторов экономики завязано на американской валюте», — отмечает Люшин.

При этом, по его словам, такая мера уже давно назревала. Так, дедолларизация позволила бы снизить зависимость экономики от доллара, что благоприятно повлияет на российскую валюту и позволит продвигать ее на международной арене. Кроме того, это позволило бы снизить спекулятивное влияние на экономику РФ.

«Но для граждан РФ дедолларизация будет нести в себе двоякий характер. С одной стороны, отказ от доллара будет обозначать постепенное укрепление экономики, а с другой стороны, начнут расти цены на многие зарубежные товары, так как производителям и поставщикам придется иметь дело с обменными операциями, за которые взимаются дополнительные средства», — отметил Люшин.